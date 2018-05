Vrijwilliger bij een verkeersexamen; iets voor jou?

De kinderen van groep zeven en acht van de basisscholen in Oost-Souburg zijn vanochtend zenuwachtiger dan normaal. Vandaag doen ze het praktische deel van het verkeersexamen op de fiets. De kinderen krijgen eerst een hesje met een nummer uitgereikt. Vervolgens wordt hun fiets gecontroleerd. Daarbij wordt gekeken naar het stuur, de wielen, de remmen en de verlichting. Als alles in orde is kunnen de kinderen een sticker op de fiets krijgen.

Geconfronteerd met leeftijdsgenoten

Nel Klap is zeventig jaar oud en nu zeven jaar actief bij VVN en geniet met volle teugen. "Ik doe dit liever dan vrijwilligerswerk voor ouderen. Daar wordt je wel heel erg geconfronteerd met je leeftijd. Met die jonge kinderen is dat toch heel anders." Nel ziet wel dat de vergrijzing heeft toegeslagen bij de vrijwilligers van VVN. "Ik heb een 86-jarige man die de fietsen in Middelburg controleert. Ik denk dat hij volgend jaar niet meer zal kunnen helpen."

Om alle controleposten bemand te krijgen werkt VVN samen met de scholen. "Hier in Oost-Souburg, maar ook in Vlissingen, vragen we of er ouders zijn die het leuk vinden om een ochtend te helpen. Gelukkig is dat vandaag goed gelukt", aldus Nel.

De groep vrijwilligers in Oost-Souburg is behoorlijk op leeftijd. "Dat is wel een probleem aan het worden", zegt Nel. "Het is best wel lastig om jongere vrijwilligers te vinden. Maar ik kan ze verzekeren; het is heel leuk om te doen."