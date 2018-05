Deel dit artikel:











Politie zoekt vermiste 61-jarige Vlissinger

De politie roept de hulp in van het publiek om te zoeken naar een vermiste Vlissinger. Volgens de politie is de 61-jarige Fernando Huwae maandag in tegenstelling tot zijn gebruikelijke gedrag niet thuisgekomen in de instelling voor begeleid wonen waar hij verblijft.

De 61-jarige Vlissinger Fernando Huwae wordt vermist sinds maandag (foto: Politie Zeeland-West-Brabant) Huwae is volgens de politie hulpbehoevend. Hij is doofstom en loopt mank of hinkelt. Het zou kunnen dat hij zich verplaatst met het openbaar vervoer, met behulp van zijn OV-chipkaart. Donkerblauwe baseballpet De 61-jarige man is 1,68 meter lang, heeft donker haar, met tussendoor ook grijze haren, en heeft donkerkleurige ogen. Toen hij voor het laatste gezien werd, droeg hij zwarte schoenen, een blauwe spijkerbroek, een grijze trui, een donkerblauwe baseballpet en een zilverkleurig horloge. Als je hem ziet, wordt je opgeroepen om dat te melden bij de politie.