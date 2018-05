Vette cheque voor straatschoffies

Overhandiging van de cheque (foto: Omroep Zeeland)

Het muziektheater is druk bezig met de voorbereidingen voor de musical Ciske de Rat, die volgend jaar maart in première gaat. De donatie gaat dan ook in zijn geheel naar de productie over straatschoffie Ciske. "We hebben veel geld nodig voor bijvoorbeeld decor en kostuums", vertelt Paula Drost van het muziektheater.

Zóveel geld

Het hele jaar wordt hard gewerkt om Ciske de Rat volgend jaar op te kunnen voeren. Tim Klumpers uit Kapelle en Cas de Bruin uit Rotterdam spelen allebei de rol van Ciske. Ze zijn verbaasd over het hoge bedrag. "Ik keek nog eens goed, maar het was echt zoveel geld."

Frans de Bruyckere van de Lions Club vertelt dat het Muziektheater Zeeland wel een steuntje in de rug kon gebruiken. "We zien dat er veel bezuinigd is op muziek, cultuur en toneel, dus wij wilden hen een steuntje in de rug bieden."

Vette cheque voor straatschoffie