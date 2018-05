'Mariniers weg voor het grote geld'

Mariniers bij een oefening in Vlissingen (foto: Ad Walrave)

'Zeer ruime betaling'

"Het Kabinet heeft besloten dat de beveiliging op onze koopvaardijschepen, varend in het oosten en rondom Afrika, beveiligd mogen worden door particuliere beveiligingsbedrijven dan wel zzp-ers! En we weten 'from inside' dat dit met name voor de mariniers een belangrijk gegeven is om tegen een zeer ruimere betaling te vertrekken!", schrijft gemeenteraadslid Kris van Wezel van de Vlissingse werkgroep aan de partijgenoten in den Haag.

Hij roept de fracties van 50Plus in beide Kamers op de regering erop te wijzen dat ze een betrouwbaar bestuur van ons land moet vormen en de verhuizing van de mariniers naar Vlissingen te blijven steunen.

