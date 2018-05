Zeeland wordt wakker: cheque voor straatschoffies, mariniers als beveiligers en rijtijden brandweer

Archieffoto van mariniers (foto: Omroep Zeeland)

Grote geld lokt mariniers

Mariniers verlaten het korps niet vanwege de verhuizing van de kazerne naar Vlissingen, maar om voor veel geld aan de slag te gaan als beveiligers op Nederlandse koopvaardijschepen. Dat betoogt de Vlissingse werkgroep van 50Plus in een brief aan haar partijgenoten in de Eerste en Tweede Kamer.

Overhandiging van de cheque (foto: Omroep Zeeland)

Cheque

Bij het Muziektheater Zeeland zijn ze enorm blij met een cheque van de Lions Club. Die vond dat het theatergezelschap veel doet aan de ontwikkeling van jonge talenten en besloot 1250 euro te doneren.

Brandweer Yerseke (archieffoto) (foto: Brandweer Yerseke)

Brandweer vaak te laat?

Uit bevindingen van een landelijk rapport dat de Inspectie Justitie en Veiligheid gisteren publiceerde, blijkt dat de brandweer nog vaak te laat komt bij een brand. Ook in Zeeland. Toch is de situatie minder slecht dan die op het eerste gezicht lijkt...

Koeien in de mist bij opkomende zon bij Nisse (foto: Piet Grim uit 's-Heerenhoek)

Het weer

Vanochtend is het droog en vrij zonnig, in de loop van de middag en vanavond trekken wolkenvelden met een paar regen- en onweersbuien over de provincie. Het wordt 21 tot 24 graden en er waait een matige noordoostelijke wind.