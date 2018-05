Zeeuws Elftal aast op profclubs met nieuwe hoofdsponsor

In 2017 speelde het Zeeuws Elftal tegen Willem II (foto: Paul ten Hacken)

In een persbericht laat de stichting weten blij te zijn met de nieuwe overeenkomst. "We kunnen nu verder met initiatieven ontplooien voor wedstrijden van het Zeeuws Elftal. Ook kunnen we nu een nieuw wedstrijd- en teamtenue aanschaffen", zegt Kees Roelse, voorzitter van de Stichting Zeeuws Elftal. De stichting heeft niet bekend gemaakt hoeveel geld met de overeenkomst gemoeid is.

Aansprekende tegenstanders

Het Zeeuws Elftal hoopt deze zomer (in de eerste helft van juli) wedstrijden te spelen tegen aansprekende tegenstanders. "We hopen daar binnenkort nadere mededelingen over te kunnen doen", aldus Roelse.

Directeur Johan de Winter van de Rabobank hoopt met de overeenkomst het Zeeuwse voetbal op de kaart te zetten. "De drie Zeeuwse Rabobanken zijn trotse hoofdsponsor van het Zeeuws Elftal. Met aandacht voor voetbal op hoog niveau in Zeeland".

De Stichting Zeeuws Elftal probeert jaarlijkse oefenwedstrijden te organiseren voor het Zeeuws Elftal. Daarvoor worden de beste Zeeuwse amateurvoetballers geselecteerd. Ook worden er wedstrijden voor Jong Zeeland (voor spelers t/m 23 jaar) georganiseerd.

Willem II en ADO Den Haag

In de zomer van 2017 speelde het Zeeuws Elftal nog oefenwedstrijden tegen Willem II (0-3 nederlaag) en ADO Den Haag (1-3 nederlaag).

