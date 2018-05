Bløf kondigt grootste show ooit in België aan met optreden op straat

In maart trad de Zeeuwse band nog op in een uitverkocht Ziggo Dome. (foto: ANP Kippa)

"We zijn erg blij dat we steeds meer voor onze fans in België kunnen spelen", schrijft de band in een nieuwsbrief. Bløf is de laatste maanden een stuk populairder geworden in België door het nummer Zoutelande, een duet met de Vlaamse zangeres Geike Arnaert. Eind maart kreeg de band een gouden plaat voor Zoutelande en het nummer stond weken op 1 in de Vlaamse Ultratop 50.

Het concert op 30 november werd gisteren aangekondigd met een verrassingsoptreden van Bløf en Geike Arnaert in het centrum van Antwerpen:

