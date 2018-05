Gemeente Hulst koopt Den Dullaert; stichting moet aftreden

Den Dullaert in Hulst (foto: Facebook Den Dullaert )

Er zijn al jaren zorgen over de financiële situatie, de exploitatie en het onderhoud van Den Dullaert. Half april besloot de gemeente Hulst het gemeenschapscentrum te sluiten omdat er grote zorgen waren over de brandveiligheid van het gebouw.

Stichting moet aftreden

Den Dullaert is nu nog in handen van de Stichting Den Dullaert. Naast de aankoop van de gebouwen is er ook een afspraak gemaakt over het aftreden van het stichtingsbestuur. In een persverklaring schrijft de gemeente Hulst dat het stichtingsbestuur lang heeft getwijfeld over deze oplossing, maar uiteindelijk toch akkoord is gegaan. Op 30 mei zal de stichting terugtreden.

Op 7 juni 2018 buigt de gemeenteraad van Hulst zich over deze overeenkomst.

