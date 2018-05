Zeehond bezoekt binnenstad van Zierikzee

Bekijk hieronder de beelden.

De beelden van de zeehond in Zierikzee zijn online gezet door Kees Laurijssens. Zijn vrouw zag het dier afgelopen dinsdag voor het eerst bij de sluis in het Havenkanaal.

Tot haar grote verbazing zag ze niet veel later de zeehond terug in de Oude Haven in Zierikzee. Vanwege het hoge water lukte het dier om daadwerkelijk in de haven, middenin de binnenstad van Zierikzee, te komen.