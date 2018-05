Vrachtwagen verliest 400 liter dieselolie

Medewerkers van de provincie zijn bezig de olie in de berm op te ruimen. De weg is al gereinigd. (foto: Provincie Zeeland)

De vrachtwagenchauffeur verloor de olie vanochtend toen een vrachtwagen die voor hem reed, een stuk staal verloor. Dat staal raakte vervolgens de olietank van zijn achterligger. De olie ligt op de weg en in de berm bij de kruising Molenverkorting over een afstand van 200 meter.

'Olie is wat dieper gezakt'

Het wegdek is inmiddels gereinigd, maar het reinigen van de berm kost meer tijd dan gedacht, vertelt een woordvoerder van de provincie. "De olie in de berm is er wat dieper ingezakt dan ze dachten, dus er zal iets dieper gegraven moeten worden."

De weg gaat om 12.00 uur weer open. Verkeer moet tot die tijd omrijden via de N252.