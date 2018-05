De cultuurtempel van Zeeland opent de deuren

Kwartiermaakster

Ginsberg was kwartiermaakster en dus nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit initiatief. "Er was helemaal niets en dan moet je gaan bouwen. Dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb in het afgelopen jaar allerlei organisatorische stappen ondernomen, zoals het oprichten van een stichting, het schrijven van een beleidsplan, etcetera. En allemaal met het doel om het plan dat er lag te realiseren."

Sinds twee jaar is Stichting Monumenten Bezit eigenaar van de Grote Kerk. De stichting heeft het gebouw in 2015 gekocht voor 1 euro. De stichting zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde monumenten. Momenteel heeft de stichting zo'n 30 objecten in bezit, variërend van gedenknaald tot historische kerk.

Aanpassingen

Om ervoor te zorgen dat de Grote Kerk op een goede manier gebruikt kan worden voor allerlei culturele activiteiten heeft de stichting het afgelopen jaar een aantal aanpassingen gedaan. Er is onder meer een compleet nieuw plafond aangebracht.

Het nieuwe plafond in de kerk (foto: CBK Zeeland)

Het nieuwe plafond is aangebracht omdat dat de cultuurliefhebber de kerk moet delen met een gevleugelde bezoeker. Er leven namelijk in de nok van het gebouw een aantal dwergvleermuizen. Om te zorgen dat deze beschermde diersoort geen last heeft van de activiteiten is er een vleermuizenzolder aangebracht.

Poep en pies

De vleermuizen verblijven hoofdzakelijk in de toren en de kap van de kerk. Door deze ruimtes af te sluiten en invliegopeningen toe te voegen hebben de vleermuizen geen last meer van de bezoekers. En voor de bezoekers heeft het ook een voordeel. Ze hoeven namelijk niet bang te zijn dat er een vleermuis op hun hoofd of kleding poept en piest.

De komende periode wordt er door de gehele kerk vloerverwarming aangelegd. "Tot op heden was het niet mogelijk om in de winter iets te organiseren in de kerk, omdat het gewoonweg te koud was. Maar als er straks vloerverwarming ligt, dan kunnen er ook gedurende de winterperiode activiteiten plaatsvinden. En dat is fijn voor de exploitant."

Amsterdam Sinfonietta (foto: Marco Borggreve)

Het programma van het concert op 27 mei bestaat uit de dubbelconcerten voor klavier en orkest van Johann Sebastian Bach en het Strijkkwartet Nr. 11 in f, opus 95 ("Quartetto serioso") van Ludwig van Beethoven.

Het strijkorkest Amsterdam Sinfonietta, onder leiding van Candida Thompson, werd opgericht in 1988 en is het enige professionele strijkorkest in Nederland. Het treedt wereldwijd op en is net terug van een buitenlandse tournee.

Jonge talenten

De broers Lucas (25) en Arthur Jussen (21) hebben ondanks hun jonge leeftijd al veel ervaring in het internationale concertcircuit. In 2011 kregen ze de eerste Concertgebouw Young Talent Award. Vorig jaar ontving het duo een Edison Publieksprijs voor het album 'Mozart Double Concertos'.

Lucas en Arthur Jussen (foto: Dirk Kikstra)

