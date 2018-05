VVD op Schouwen-Duiveland in diepe crisis

De VVD op Schouwen-Duiveland liet eerder al weten sowieso niet met de media te willen praten over de problemen. De afdeling wil zich focussen op de toekomst en de wederopbouw van de VVD op Schouwen-Duiveland.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen twee maanden geleden behaalde de VVD drie zetels. Maar tot ieders verrassing stapte VVD-lijsttrekster Laurence Haack kort na de verkiezingen op. Ze gaat verder met haar eigen Lijst Haack, waarmee dus een zetel voor de VVD verloren gaat. Haack vertrok, nadat ze naar eigen zeggen opeens veel kritiek kreeg van het VVD-bestuur op Schouwen-Duiveland.

Afstandelijk

Veel stemmen van de VVD zijn de afgelopen raadsperiodes weggevloeid naar de lokale partij Leefbaar Schouwen-Duiveland (LSD). Volgens fractievoorzitter Robbert Lievense zijn raadsleden van zijn lokale partij heel actief in onder meer dorpsraden. Daardoor zou er een sterke binding zijn met de inwoners van Schouwen-Duiveland; in tegenstelling tot de 'afstandelijke' VVD die zich veel minder buiten het gemeentehuis in Zierikzee zou laten zien. De stroeve samenwerking de afgelopen jaren met VVD-wethouder Wout van den Berg deed voor de partij de deur dicht.

Nadat de VVD jarenlang de grootste partij in de gemeenteraad was, is nu Leefbaar Schouwen-Duiveland al een tijd de grootste. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart haalde de lokale partij zes zetels. Ze mocht daarom opnieuw een college vormen, maar koos ervoor niet langer met de VVD samen te werken. Leefbaar Schouwen-Duiveland koos voor een coalitie met CDA, GroenLinks en de SGP.

VVD-gemeente

Daarmee zit de VVD voor het eerst in het bestaan van de gemeente Schouwen-Duiveland niet in het college van burgemeester en wethouders. Schouwen-Duiveland telt veel zelfstandige recreatieondernemers en wordt daarom gezien als een typische VVD-gemeente.