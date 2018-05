Provincie praat vanavond over marinierskazerne

Mariniers oefenen (foto: Gemeente Vlissingen)

Het is de bedoeling dat in 2022 de kazerne verhuist van Doorn naar Vlissingen. Op die verhuizing is veel kritiek vanuit de mariniers. Veel van de mariniers zien het niet zitten om met hun gezin in Zeeland te komen wonen.

De commissievergadering in Middelburg begint om 19:30 uur. Deze vergadering is via een stream van de provincie Zeeland ook te volgen via de website van Omroep Zeeland.

