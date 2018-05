Subsidieverleners zien dit festival wel zitten

Hoewel violist Mathieu van Bellen over de hele wereld speelt, heeft zijn geboortestreek een niet uit te wissen plek in zijn hart. Vandaar dat hij sinds 2014 ieder jaar artistiek het Scaldis festival leidt. De toevoeging kamermuziek slaat op de relatief kleine podia waar de muziek wordt uitgevoerd. Kerken, kroegen en andere bescheiden ruimtes worden eind mei, begin juni gevuld met grote namen uit de klassieke muziekwereld.

Op de achtergrond loopt vader Hans organisatorische meters. Want terwijl Mathieu zich bezig houdt met de muzikale kant van het festival, moet er van alles geregeld worden op de andere vlakken. Sinds kort heeft Hans daar hulp bij van twee mede-organisatoren.

Scaldis Festival bestaat vijf jaar (foto: Omroep Zeeland)

Financieel is het tot nu toe ieder jaar niet makkelijk geweest. Elke aflevering van het festival begon met een lege kas. Maar Hans en Mathieu vonden altijd een luisterend oor en handen die in de zak wilden tasten voor een bijdrage. En nu heeft het Prins Bernhardfonds steun toegezegd voor een aantal jaar en ook de Provincie wil dat er vanuit een regiosubsidie geld naar het Scaldis Festival toegaat.

"We brengen het breed, we brengen het toegankelijk en we brengen het intiem", zegt Hans van Bellen,"En met de topkwaliteit van de musici lijkt het festival aantrekkelijk te zijn geworden voor subsidieverstrekkers".

Het festival zoekt ook ieder jaar naar extra activiteiten om iedereen te interesseren voor de kamermuziek. Jongeren worden betrokken door de zogenaamde Classic Expressbus, waar interactief met scholieren wordt gemusiceerd. Ook is er samenwerking met andere organisaties zoals het Muziekpodium Zeeland vorig jaar, en het Watersnoodmuseum.

Dit jaar is er een expositie van schetsen en schilderijen van de deelnemende muzikanten door de Engels-Deense kunstenares Sophie Lewisohn, zijn er masterclasses en zamelt het festival muziekinstrumenten in voor een door Koningin Maxima ondersteunt initiatief. Een slaapkamer van Hans van Bellen ligt al vol met ingeleverde instrumenten, maar hij hoopt dat er nog meer Zeeuwen met instrumenten op de proppen komen.

Het Scaldis Kamermuziek Festival begon dit jaar eigenlijk al op 12 mei met een Diner Concertant in de Protestantse kerk in Hulst. De echte aftrap is 24 mei met een concert door leden van het het Zeeuws Orkest in de kerk van Hengstdijk en eindigt 3 juni met een concert in Porgy&Bess in Terneuzen.