OM: Filmer jachtluipaard-incident Beekse Bergen niet vervolgd

Filmpje over aanval in Beekse Bergen (foto: YouTube)

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat aan de krant weten: "We hebben de beelden bestudeerd en gekeken naar eventuele strafbare feiten, maar we hebben ze niet kunnen vinden."

Robin de Graaf was 30 april samen met zijn moeder getuige van het luipaard-incident in het safaripark bij Hilvarenbeek. Een familie stapte, tegen de regels in, twee keer uit de auto om de jachtluipaarden van dichterbij te bekijken. Deze familie zag vervolgens niet dat ze door de roofdieren omsingeld werden, en de dieren een aanval wilden inzetten.

Hoogleraar media-en communicatierecht Nico van Eijk uit Amsterdam schreef eerder in een opiniestuk dat justitie de zaak van het filmen van het incident juist grondig zou moeten onderzoeken. "Wanneer mensen in serieus gevaar komen is het een burgerplicht om een ander te helpen", liet hij optekenen.

De burgerplicht om mensen te helpen was volgens van Eijk niet de enige kwestie die speelde. "Het Franse gezin komt zonder toestemming herkenbaar in beeld, dus er speelt ook een nadrukkelijk privacy issue." Daar komt bij dat het safaripark geen openbaar terrein is en filmen zonder goedkeuring dus niet is toegestaan.

Juridisch niets verkeerd

Het Openbaar Ministerie laat in het Brabants Dagblad weten de zaak verder te laten rusten. "Iedereen heeft een mening over wat er op het filmpje te zien is, maar daar blijven wij ver van. Eén ding staat in elk geval vast: de filmers hebben juridisch niets verkeerd gedaan."

Video van het incident in Beekse Bergen

Lees ook: