Mobach en De Kok sterksten in titelstrijd tijdrijden

Dylan de Kok (foto: Omroep Zeeland)

De Kok had voor de 25 kilometer lange tijdrit 32.50' nodig. De 47-jarige renner van ZRTC Theo Middelkamp bleef Daaf Koemans van wv Breda 0.35' voor.

Bij de beloften had Mobach de snelste tijd in 32.22'. De renner van Sunweb Development Team had een voorsprong van 0.37' op Jan Maas.