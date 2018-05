Bewusteloze man ligt nog in ziekenhuis, raadsel nog niet opgelost

Politie (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Wat er nu precies met hem gebeurd is is nog altijd onduidelijk. De politie heeft wel al technisch onderzoek gedaan en meerdere getuigen gehoord, maar dat heeft nog niet geleid tot een verklaring voor wat er gebeurd is die nacht. Het kan zijn dat de man onwel is geworden, maar ook een misdrijf wordt nog altijd niet uitgesloten.

Wat de politie zeker weet

Het gaat om de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 maart, de bewusteloze man werd toen in de buurt van een hotel aan de Churchilllaan op straat gevonden. Het enige wat de politie zeker weet is dat het 41-jarige slachtoffer samen met zijn broer de avond had doorgebracht in café Bee aan de Noordstraat. Zij zouden die kroeg dronken hebben verlaten.

De man werd vlakbij het hotel aan de Churchilllaan gevonden. (foto: Google Maps)

De politie is nu specifiek op zoek naar de inzittenden van een auto die op de parkeerplaats aan de Scheldeboulevard stond. Het gaat om een kleine rood/bruine auto met twee personen erin. De politie vermoedt dat hun verklaring het missende puzzelstuk is om deze zaak rond te krijgen.

'Groot mysterie'

"Het is nog een groot mysterie wat de man is overkomen", vertelde politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage eerder. Er ontbreken nog stukjes in het verhaal. De broer kon volgens de politie geen goede verklaring afleggen en ook het slachtoffer zelf is niet in staat om een verklaring af te leggen.

"Ook de aard van de verwondingen geeft ons niet veel informatie", zei Uytdehage. "Het kan een ongeluk zijn geweest, de man kan medisch onwel zijn geworden, maar het kan ook om een misdrijf gaan. Dat willen we uitsluiten."