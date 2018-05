Sloop loods Jongeneel in Terneuzen bijna klaar

De loods is vooral bekend als onderdeel van de voormalige Terneuzense Scheepsbouw Maatschappij. Het gebouw werd in 1958 gekocht op de wereldtentoonstelling in Brussel door de toenmalige directeur. In 1962 is de werf opgebouwd.

Historicus Piet De Blaeij vindt het jammer dat het, in zijn ogen, monumentale gebouw weg moet, maar snapt het wel. "De haven van Terneuzen gaat uitbreiden en dat gaat het landschap veranderen. Dat moet je gewoon accepteren."

Historicus Piet de Blaeij over de sloop Jongeneel Terneuzen

De Blaeij heeft samen met Frans Dooms en Peter van Nes een boek geschreven over de Terneuzense Scheepsbouw Maatschappij. De presentatie is 2 juni in het Industrieel Museum in Sas van Gent.