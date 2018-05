Pas als je koord nat is, hoor je er écht bij

"Het was koud, maar wel goed" aldus één van de kersverse militairen. "Het voelt goed om nu bij deze brigade te horen. Ik ben heel erg trots!" De beëdiging in Colijnsplaat is een traditie. In 1944 vochtend soldaten van het bataljon in het dorp en sindsdien heeft het Prinses Irene bataljon een warme band met het dorp.

Een heerlijke dag

Generaal Rudi Hemmes was erbij in 1944 en vandaag is hij er weer. Als oud-strijder heeft hij de eervolle taak de militairen na het afleggen van de eed een militair koord om te hangen. "Het is een heerlijke dag", aldus Hemmes. "De jonge makkers zijn erg trots op zichzelf en ik ben ook trots op ze. Zeker omdat het in Colijnsplaat is vandaag, dat is toch extra bijzonder voor mij."

Oud-strijders hangen het koord om bij net beëdigde militairen (foto: Omroep Zeeland)

Na alle plechtigheden marcheren de militairen naar de haven van Colijnsplaat, waar ze in het water duiken. Ter ere van de strijders die in 1944 in Normandië te water gingen mogen zij hun koord alleen dragen als het is natgemaakt. Na een plons in het water zwemmen ze een stuk door de haven, klimmen omhoog en worden gefeliciteerd door oudgedienden. Vanaf dat moment horen ze pas écht bij de club.