Lawaaioptocht voor behoud van asielzoekerscentrum in Goes

Verslaggever Michiel van der Velde is bij het lawaaiprotest in Goes.

Het azc in Goes sluit omdat het COA het aantal opvangplaatsen in Nederland terug wil brengen van 31.000 naar 27.000. Het COA streeft ernaar het centrum voor 1 oktober van dit jaar te sluiten.

Lawaaioptocht voor behoud van het azc in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De lawaaiactie wordt ook gesteund door UNICEF Nederland. Die organisatie pleit er al langer voor om de azc's langer open te houden, zodat de honderden kwetsbare kinderen in die opvangcentra niet voor de zoveelste keer moeten verhuizen en afscheid moeten nemen van vrienden en scholen.

Een aantal vrouwen in het azc is depressief geworden na het bericht over de sluiting en de aanstaande verhuizing naar een ander centrum. Dat zeggen vrouwen van de Zeeuwse Soroptimistenclubs. Dat is een organisatie die zich inzet om de positie van vrouwen en meisjes in de wereld te verbeteren. Een aantal van hen is al langer bevriend met vrouwen in het azc.

Voor de tiende keer van school veranderen

Op de Deltaschool in Goes zitten twee asielzoekerskinderen, die nu voor de tiende keer van school moeten veranderen.

