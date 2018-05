Deel dit artikel:











Kijk terug: Statencommissie over marinierskazerne

Op het provinciehuis in Middelburg is vanavond een extra vergadering gehouden over de marinierskazerne. In de vergadering werden de leden van de Statencommissie Economie bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

De extra vergadering van de Statencommissie Economie over de marinierskazerne (foto: Omroep Zeeland) De meningen over de komst van de kazerne naar Vlissingen bleken nogal verdeeld. Waar Goos Roeland van de SGP zei: "Afspraak is afspraak", zei Roland de Wit van de PVV dat die marinierskazerne er volgens zijn bronnen niet komt. Dat vond Roeland weer 'defaitistisch', oftewel: doemdenken. Verslaggever Marcel Decraene deed verslag van de vergadering. Het is de bedoeling dat in 2022 de kazerne verhuist van Doorn naar Vlissingen. Op die verhuizing is veel kritiek vanuit de mariniers. Veel van de mariniers zien het niet zitten om met hun gezin in Zeeland te komen wonen. Kijk de vergadering hier terug: