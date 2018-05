Deel dit artikel:











Nu ook suggesties van je telefoon of tablet in het 'Zeelands'

Het toetsenbordprogramma voor je mobiele telefoon van Google kun je nu ook instellen op Zeeuws. Of, zoals Google het nu nog noemt: Zeelands. Dat is dan weer jammer. Maar voor iedereen die vaak in het Zeeuws appt met vrienden en familie is het wellicht een uitkomst.

De toestenbordapp van Google, Gboard, biedt nu ook Zeeuws aan, al noemt Google het wel Zeelands (foto: Google) Het gaat om de app Gboard. Daarmee kun je het toetsenbord op je telefoon of tablet instellen op meerdere talen, maar daaraan worden de laatste tijd ook streektalen aan toegevoegd. Na het Fries en het Limburgs is nu het 'Zeelands' aan de beurt. Zeeuwse suggesties Wie enkele tekens intikt krijgt al meteen Zeeuwse suggesties, in plaats van al die Nederlandse woorden. Zo heeft de app van Google al snel door dat je het oer-Zeeuwse woord dulleven probeert te typen. De toestenbordapp van Google, Gboard, herkent oer-Zeeuwse woorden als dulleven (foto: Google) Vloeken en krachttermen, zoals hosternokke, kent de app nog niet, maar als je dat soort termen vaak genoeg gebruikt, zal de app die ongetwijfeld ook toevoegen aan de suggesties. De Gboard app van Google vind je in Google Play en in de App Store van Apple.