Brandweer redt hond uit spouwmuur in Sint Philipsland

Na meerdere pogingen, lukte het uiteindelijk om de hond uit de spouwmuur te takelen (foto: Brandweer Sint Philipsland)

De brandweer werd rond 17.30 uur opgeroepen voor 'een dier in nood'. Ongeveer een uur later was het dier bevrijd uit zijn benarde positie. De hond maakt het naar omstandigheden goed.

"Al met al een inzet die je niet vaak meemaakt!", schrijft de brandweer van Sint Philipsland op Facebook.