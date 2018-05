Deze clubs spelen nog ergens voor dit weekend

Sidy Ceesay van Hoek (foto: Orange Pictures)

Hoofdklasse A zaterdag

Noordwijk is kampioen en promoveert naar de Derde Divisie, Ter Leede, SteDoCo en Hoek zijn zeker van deelname aan de nacompetitie.

Onderin is het nog spannend. AFC, Rijsoord of RVVH wordt de tweede rechtstreekse degradant. Argon is al gedegradeerd.

De stand in de Hoofdklasse A (foto: Omroep Zeeland)

1e klasse B zaterdag

In deze klasse kunnen vijf ploegen de derde periodetitel winnen. Dat zijn Oranje Wit, Oude Maas, SHO, Heinenoord en VVGZ. De winnaar zal samen met Brielle en Kloetinge in de nacompetitie uitkomen voor promotie naar de Hoofdklasse.

Opvallend is dat de hoogst geklasseerde winnaar van een periodetitel in de nacompetitie een voordeel heeft. Deze ploeg hoeft 'maar' twee wedstrijden te winnen om te promoveren. Op basis van de stand is dat voordeel nu voor Brielle, dat tweede staat. Kloetinge kan nog tweede worden, maar moet dan wel de laatste wedstrijd winnen van Nieuwenhoorn. En Brielle moet punten verspelen tegen kampioen Feyenoord.

Onderin is alles al beslist. DCV en Nieuwenhoorn mogen in de nacompetitie gaan spelen voor handhaving. Bruse Boys degradeerde vorige week.

De stand in de 1e klasse B (foto: Omroep Zeeland)

2e klasse E zaterdag

In deze klasse kunnen zes ploegen de derde periodetitel nog winnen: Terneuzense Boys, DBGC, FC Axel, Serooskerke, Oostkapelle en Prinsenland. De winnaar gaat in elk geval met SSV'65 (winnaar tweede periode) de nacompetitie in.

Het is ook nog spannend wie de eerste periodetitel van kampioen De Meeuwen overneemt. Oostkapelle heeft (als nummer twee in de stand) de beste papieren. Arnemuiden is hier de enige concurrent.

Onderin is Klundert al gedegradeerd. Twee ploegen gaan de nacompetitie in om zich te handhaven. Daarvoor komen nog in aanmerking Prinsenland, Terneuzense Boys, Den Bommel, Nieuwdorp en Serooskerke.

Opvallend is dat Terneuzense Boys in theorie periodekampioen kan worden en ook in de nacompetitie voor handhaving terecht.

De stand in de 2e klasse E (foto: Omroep Zeeland)

3e klasse A zaterdag

Yerseke heeft de beste papieren om kampioen te worden. De ploeg van trainer Harro Hazelaar heeft aan een punt tegen VCK genoeg om feest te kunnen vieren. RCS staat tweede met drie punten achterstand. De ploeg uit Oost-Souburg kan alleen nog kampioen worden als het zelf wint en Yerseke verliest.

Zaamslag en VCK zijn zeker van de nacompetitie. De derde ploeg wordt dan RCS of Yerseke.

In deze klasse degradeert één ploeg rechtstreeks. Drie ploegen komen daarvoor in aanmerking. Lewedorpse Boys heeft de slechtste papieren, maar ook Vlissingen en Wemeldinge kunnen nog degraderen. De ploegen die niet rechtstreeks degraderen zijn veroordeeld tot de nacompetitie.

De stand in de 3e klasse A (foto: Omroep Zeeland)

3e klasse B zaterdag

Krabbendijke is kampioen. Tholense Boys is al zeker van deelname aan de nacompetitie, samen met NOAD'67. De derde ploeg die mag gaan spelen voor promotie is Wieldrecht of De Fendert.

Onderin is de beslissing over de enige degradant nog niet gevallen. VVC'68 en Rillandia komen daarvoor in aanmerking. Beide ploegen hebben evenveel punten. Het doelsaldo van VVC'68 (-20) is aanmerkelijk 'beter' dan dat van Rillandia (-35).

ZSC'62 en Duiveland kunnen niet meer rechtstreeks degraderen, maar zijn nog niet veilig. Een van de twee ploegen gaat de nacompetitie in. Duiveland heeft twee punten meer dan ZSC'62.

De stand in de 3e klasse B (foto: Omroep Zeeland)

4e klasse A zaterdag

Veere is kampioen en Luctor Heinkenszand is zeker van deelname aan de nacompetitie. Patrijzen of De Noormannen wint de derde periodetitel. Domburg en FC De Westhoek hebben ook nog kans op deelname aan de nacompetitie.

De stand in de 4e klasse A (foto: Omroep Zeeland)

4e klasse B zaterdag

Halsteren is kampioen. Apollo'69 en Smerdiek zijn zeker van deelname aan de nacompetitie.

Vrederust heeft de beste papieren om de derde periodetitel te winnen. Een gelijkspel tegen Stavenisse volstaat. Als Vrederust verliest én Smerdiek wint van DwO'15 met enkele goals verschil, doet zich een opvallende situatie voor. DwO'15 plaatst zich dan toch voor de nacompetitie op basis van de al zekere vierde plaats in de reguliere eindrangschikking.

De stand in de 4e klasse B (foto: Omroep Zeeland)

Hoofdklasse B zondag

GOES kan plaatsing voor de nacompetitie nauwelijks meer ontlopen. Als GOES zondag wint van BVC'12 pakt de ploeg van trainer Rogier Veenstra de derde periodetitel en is deelname aan de nacompetitie een feit. Als GOES gelijkspeelt tegen BVC'12 én Halsteren met acht goals verschil wint van Juliana'31 gaat de derde periodetitel naar Halsteren. Ook bij dat scenario is GOES nog zeker van de nacompetitie want dan neemt de Bevelandse ploeg de periode over van kampioen OSS'20.

GOES kan alleen de nacompetitie mislopen als het zelf verliest (met minimaal drie goals verschil); Halsteren gelijkspeelt en UDI'19 met vier goals verschil wint van Jong FC Den Bosch. In dat geval wint UDI'19 de derde periode; neemt Halsteren de periode van kampioen OSS'20 over en staat GOES met lege handen.

Onderin is alles al beslist; EHC en Woezik degraderen. Juliana'31 en BVC'12 spelen nacompetitie.

De stand in de Hoofdklasse B (foto: Omroep Zeeland)

2e klasse E zondag

Moerse Boys is kampioen. Sarto, SC Kruisland en zeer waarschijnlijk Madese Boys (voorsprong van elf goals op VOAB) gaan de nacompetitie in. Zeelandia Middelburg is uitgespeeld en staat veilig op de gedeelde zesde plaats.

Onderin is nog geen beslissing gevallen over de enige rechtstreekse degradatieplek. MOC'17 staat er het slechts voor met negentien punten. SCO is voorlaatste met twintig punten.

De stand in de 2e klasse E (foto: Omroep Zeeland)

3e klasse A zondag

Hoeven is kampioen in deze klasse. SC Gastel is zeker van deelname aan de nacompetitie. RBC, Terneuzen en Roosendaal kunnen de derde periode nog winnen. RBC heeft de beste papieren en speelt tegen kampioen Hoeven. Terneuzen moet winnen van SC Gastel en is afhankelijk van het resultaat van RBC.

Philippine kan de nacompetitie alleen nog bereiken als het zelf wint van het al gedegradeerde FC Bergen én Roosendaal en Victoria'03 in hun onderlinge ontmoeting gelijkspelen.

Onderin is Breskens zeker van deelname aan de nacompetitie. Het andere ticket voor de nacompetitie (voor handhaving) gaat naar Hontenisse of UVV'40, die tegen elkaar spelen. Hontenisse moet in Ulvenhout winnen om zich definitief veilig te spelen. Anders volgt de nacompetitie.

De stand in de 3e klasse A (foto: Omroep Zeeland)

4e klasse A zondag

Clinge werd vorige week kampioen. NSV en ODIO zijn zeker van deelname aan de nacompetitie. STEEN kan de derde periodetitel nog winnen. STEEN moet winnen van Clinge om zich te plaatsen voor de nacompetitie. Lukt dat niet, plaatst Grenswachters zich voor de nacompetitie.

Nieuw Borgvliet is al gedegradeerd. Vivoo gaat de nacompetitie (voor handhaving) in. Ook RIA Westdorpe, Koewacht en WVV'67 komen daarvoor nog in aanmerking.

De stand in de 4e klasse A (foto: Omroep Zeeland)

5e klasse A zondag

Hier staat niets meer op het spel. Hulsterloo, NVS en Biervliet gaan de nacompetitie in. Vogelwaarde is kampioen.

De stand in de 5e klasse A (foto: Omroep Zeeland)

Hoofdklasse A vrouwen

Het is reuze spannend onderin. Reiger Boys, Heerenveense Boys en IJzendijke kunnen nog degraderen. Alle drie hebben ze zeventien ploegen. Eén ploeg degradeert rechtstreeks, de andere twee gaan de nacompetitie in. IJzendijke heeft een minder doelsaldo (-31) dan Reiger Boys (-21) en Heerenveense Boys (-26).