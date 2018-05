Lawaaiprotest tegen gesol met asielkinderen; 'Nu moet ik wéér weg'

De lawaaioptocht begon rustig bij buurtcentrum de Pit. Een kleine honderd mensen waren bij het startsein. Tijdens de tocht sloten steeds meer mensen aan. Ze maakten lawaai met megafoons, trommels en geschreeuw. De boodschap was duidelijk: het azc moet blijven.

Wonen in een echt huis

In de stoet liepen veel kinderen mee. "Ik zit al zes jaar in het azc", vertelt een meisje. Ze hoopt ooit weer in een echt huis te wonen. Een ander meisje zit pas een half jaar in Goes. "Daarvoor zat ik in Den Helder, maar dat moest ook sluiten." Ze barst in snikken uit bij de gedachte dat ze weer weg moet bij haar nieuwe vriendinnen.

Deze kinderen moeten door de sluiting van het azc in Goes wéér weg van kun vrienden en vriendinnen (foto: Omroep Zeeland)

Waarnemend burgemeester Herman Klitsie nam na afloop bijna 500 handtekeningen in ontvangst, waarmee wordt gevraagd of Goes zich in wil zetten voor een kinderpardon. De burgemeester zei ontroerd te zijn door de actie.

"Goesenaren hebben de mensen in het azc in hun hart gesloten, maar andersom is dat ook het geval. Dan is het toch jammer dat het azc hier sluit." Klitsie belooft de boodschap door te geven, maar geeft geen beloftes. "Als burgemeester ga ik hier niet over."

Niet genoeg asielzoekers

Het is de bedoeling dat het azc aan het eind van het jaar de deuren sluit. Volgens het COA zijn er niet genoeg asielzoekers om alle centra in Nederland open te houden. Het sluiten van het azc in Goes, is daar het gevolg van.

Lees ook: