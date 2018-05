"Marinierskazerne komt er gewoon, afspraak is afspraak"

Commissie Economie van Provinciale Staten Zeeland vergadert over Marinierskazerne (foto: Omroep Zeeland)

"Afspraak is afspraak." Bijna ieder Zeeuws Statenlid dat gisteravond tijdens de speciale ingelaste vergadering van de commissie Economie aan het woord kwam herhaalde het nog maar eens. De boodschap was duidelijk: het besluit uit 2012 om het Korps Mariniers te verhuizen van Doorn naar Vlissingen moet overeind blijven.

'Point of no return' was al in 2012 bereikt"" Carla Schönknecht, gedeputeerde Provincie Zeeland

De meeste Zeeuwse Statenleden en ook provinciebestuurder Carla Schönknecht vinden nog steeds dat de verhuizing gewoon door moet gaan. Ondanks de vele, voor Zeeland negatieve berichten dat de mariniers het helemaal niet zien zitten om vanuit de provincie Utrecht naar de zuid-westhoek van Nederland te verkassen. "We gaan niet uit van een heroverweging van het besluit," aldus Schönknecht. Wat haar betreft was het 'point of no return' al bereikt in 2012 toen het besluit werd genomen. Het Ministerie liet onlangs in een brief weten medio 2019, als de aanbesteding rond is, als het point of no return te zien.

Volgens mijn bronnen komt de Marinierskazerne er niet."" Roland de Wit, PVV Zeeland

Alleen de PVV liet tijdens de vergadering een totaal ander geluid horen. "De PVV Zeeland is voor de Marinierskazerne in Vlissingen," zei Statenlid Roland de Wit, "maar naar mijn beleving komt die kazerne er niet." De Wit zei te beschikken over 'bronnen' die hem dat hebben verteld.

Dat leidde tot felle kritiek van andere partijen. Volgens Willemien Treurniet van de CU stelde de PVV zich negatief op en Ralph van Hertum van de PvdA noemde de bronnen van de PVV zelfs 'waardeloos'. De Wit wilde niet onthullen wie zijn bronnen zijn. Gedeputeerde Carla Schönknecht zei zich vooral vast te houden aan haar belangrijkste bron: het Ministerie van Defensie. "Als die ons iets anders laat horen, laat ik u dat meteen weten."

Patricia van Veen van D66 wil een motie opstellen waarin nogmaals het belang van de marinierskazerne voor Zeeland wordt onderstreept en die door alle Statenfracties kan worden ondertekend. Dat idee vond brede steun bij de commissieleden.

Twijfel bij D66 landelijk

Vorige week liet haar partijgenoot, D66-Tweede Kamerlid Selima Belhaj na een hoorzitting met een delegatie van mariniers in Den Haag nog weten ernstig te twijfelen over de verhuizing. Patricia van Veen heeft contact gehad met de landelijke D66-fractie, maar nog niemand overtuigd. Toch zei ze tijdens de vergadering: "We spreken met één mond."

Geen paniek en niet zielig doen."" Goos Roeland, Statenlid SGP

Ook andere Statenleden lieten weten hun best te doen om landelijke partijgenoten te 'bewerken', want ondanks het besluit uit 2012 is er in Den Haag de nodige twijfel ontstaan door de klachten van de mariniers. De SGP deed een beroep op het Zeeuwse CDA om nog eens goed te praten met de landelijke fractie van deze regeringspartij.

Carla Schönknecht zei aan het eind van de vergadering dat ze zich gesteund voelde door de Statenleden. "Het college heeft gedaan wat er gedaan moest worden," zei Goos Roeland van de SGP. Hij vatte de avond samen met: "Geen paniek en niet zielig doen."