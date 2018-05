Deel dit artikel:











Wateroverlast door hevige regenval in Zeeland

Op verschillende plekken in Zeeland is vanavond wateroverlast ontstaan door de hevige regenval. De Veiligheidsregio Zeeland meldt overlast in onder meer Goes, Kloetinge en 's-Gravenpolder.

Gemeente en brandweer bezig om zoveel mogelijk hulp te bieden. De veiligheidsregio roept inwoners op om alleen noodnummer 112 te bellen in noodgevallen. Volgens MeteoGroup zijn er vooral in Zeeland nog een paar fikse onweersbuien actief. In de omgeving van Goes is in korte tijd meer dan 40 millimeter regen gevallen. Code geel Het KNMI heeft voor Zeeland code geel afgegeven. Zeer plaatselijk is hierbij kans op veel neerslag in korte tijd. De onweersbuien doven aan het begin van de nacht uit.