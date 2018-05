Zeeland wordt wakker: wateroverlast, marinierskazerne, lawaaioptocht azc en 'Zeelands' toetsenbord

Wateroverlast in de 's-Gravenstraat in 's-Gravenpolder (foto: HV Zeeland)

Wateroverlast door hevige regenval

Op verschillende plekken in Zeeland is donderdagavond wateroverlast ontstaan door de hevige regenval. De Veiligheidsregio Zeeland meldde overlast in onder meer Goes, Kloetinge en 's-Gravenpolder.

De extra vergadering van de Statencommissie Economie over de marinierskazerne (foto: Omroep Zeeland)

Marinierskazerne

Bij de extra vergadering van de Statencommissie Economie over de marinierskazerne werd maar weer eens duidelijk dat de meningen nog altijd verdeeld zijn, ook in Zeeland. Maar volgens gedeputeerde Carla Schönknecht is het duidelijk: het point of no return was al in 2012 en dus niet pas in 2019, zoals de minister nu zegt.

Deze kinderen moeten door de sluiting van het azc in Goes wéér weg van kun vrienden en vriendinnen (foto: Omroep Zeeland)

Lawaaioptocht voor behoud azc

Het moet klaar zijn met dit gesol met kinderen, vinden deze lawaaierige actievoerders in Goes. Een meisje woont nog maar een half jaar in het azc. "En nu moet ik wéér weg bij mijn vriendinnen."

Jongeren maken gebruik van mobiele telefoons (foto: CC0)

'Zeelands' toetsenbord

Het toetsenbordprogramma van Google voor je mobiele telefoon of tablet kun je nu ook instellen op Zeeuws. Of, zoals Google het nu nog noemt: Zeelands. Dat is dan weer jammer. Maar voor iedereen die vaak in het Zeeuws appt met vrienden en familie is het wellicht een uitkomst.

Schapen op de dijk bij Oost-Souburg (foto: Ria Brasser uit Oost-Souburg)

Het weer

Perioden met zon en eerst droog. In de loop van de middag en vanavond mogelijk weer een lokale, stevige bui met onweer en veel regen in korte tijd. De temperatuur loopt vanmiddag op tot tussen 21 en 24 graden en de wind stelt weinig voor.