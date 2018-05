Eindelijk gaat de Buys Ballotstraat in Goes weer open

De hekken die de Buys Ballotstraat nu nog afscheiden van de Lewestraat worden vanavond weggehaald en daar is Kristina Touw, regiomanager van tankstation De Meeuw, heel blij mee. "We zijn al bezig met het verzinnen van een leuke actie om zowel de mensen te bedanken die ons trouw zijn gebleven als de mensen weer terug te halen die ons tijdelijk hebben verlaten", zegt ze enthousiast.

Tweede filiaal

Een stukje verderop zit bakker Boer die toevallig in de periode van de afsluiting een tweede filiaal heeft geopend in Goes-Zuid. "Dit had niks te maken met het klantenverlies hier in Kloetinge. Ik vond het gewoon een mooie locatie en het is daar altijd druk", zegt eigenaar Sjako Boer. Toch is hij ook opgelucht dat het kruispunt weer open gaat. "Ik heb er vertrouwen in dat de vaste klanten terugkomen, want ze kunnen weer makkelijk hun auto op het plein parkeren en snel boodschappen doen."

Fietsers vanaf de Buys Ballotstraat konden de afgelopen 18 weken niet oversteken naar de Lewestraat (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Goes heeft, volgens beide ondernemers, tijdens de herinrichting goed gecommuniceerd.

Toch gaat bakker Boer om een compensatieschade vragen bij de gemeente. "We moeten eerst aantonen hoeveel de schade er is geweest en dan laat de gemeente weten of ze tegemoetkomen. We zijn erover in gesprek, dus dat is nog afwachten", aldus Boer.

