Unieke uitvoering Zeeuws Orkest door cassettebandje van Ria Geluk

Het Zeeuws Orkest tijdens een repetitie in de Zeeuwse Concertzaal (foto: Omroep Zeeland)

De Amsterdamse componist Lex van Delden. schreef het stuk in 1953, vlak na de Watersnoodramp. Het orkestwerk wordt zelden uitgevoerd. Het idee om het In Memoriam op het programma te zetten, komt uit de koker van Ria Geluk uit Nieuwerkerk. Zij stond in 1993 aan de basis van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Op een cassettebandje

Geluk: "Bij het opstarten van het museum, twintig jaar geleden, kreeg ik een cassettebandje opgestuurd met dit stuk. Voor zover ik kan achterhalen, is het opgestuurd door de zoon van Van Delden." Het bandje is vervolgens bij Ria Geluk blijven liggen. "Het is er eigenlijk nooit van gekomen, het is ook gecomponeerd voor een groot orkest. Dus toen ik hoorde van het optreden van het Zeeuws Orkest in Ouwerkerk, ben ik met bandje naar het museum toegestapt."

Ria Geluk over In Memoriam over de Ramp

Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de ramp plaatsvond. Het stuk is door de componist opgedragen aan de slachtoffers.

Siemco Louwerse, directeur van het Watersnoodmuseum, is blij dat het Zeeuws Orkest het stuk speelt: "Muziek verbindt en muziek geeft ook iets van verbroedering. De middag begint met het In Memoriam, dat zegt heel veel over de ramp, maar daarna gaan we het leven weer vieren met een wat luchtiger programma."

De Amsterdamse componist en muziekrecensent Lex van Delden werd op 10 september 1919 in Amsterdam geboren als Alexander Zwaap. Hij begon aan een studie medicijnen, die hij moest afbreken toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Zijn onderduiknaam Van Delden werd in 1953 officieel erkend. Na de bevrijding werkte hij als muziekjournalist bij het Parool. Hij componeerde diverse werken vanuit een sociale bewogenheid. Naast het In Memoriam over de Ramp, maakte hij De Vogel Vrijheid uit protest tegen de slavernij. Met Canto della Guerra, een stuk voor gemengd koor en orkest, veroordeelde hij de oorlogvoering. Van Delden was voorzitter van het het Genootschap van Nederlandse Componisten en van auteursrechtenorganisaties Buma en Stemra. Lex van Delden overleed in 1988.

Lex van Delden (links) bij de uitreiking van de Grote Muziekprijs van de Stad Amsterdam (1948) (foto: Door Polygoon-Profilti (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)

Het Zeeuws Orkest staat zondag onder leiding van gastdirigent Sander Teepen. Het programma opent met het In Memoriam van Van Delden. De overige programmaonderdelen zijn vrolijk, bijna cabaratesk van karakter: Le Boeuf Sur Le Toit van Milhaud en Die sieben Todsünden van Kurt Weill.

Het Zomerconcert in Ouwerkerk begint om 15:00 uur.