Mogen de namen van geslaagde leerlingen eigenlijk nog in de krant?

Voor scholen betekent het dat ze, nog meer dan voorheen, informatie over leerlingen zo goed mogelijk moeten beschermen. En de namen dan in de krant publiceren waar iedereen de lijst kan uitvlooien of er bekenden op staan is dus een dingetje.

De Pontes Scholengroep is al meer dan een jaar bezig om vandaag klaar te zijn voor de invoering van de wet. De scholengroep met 3000 leerlingen heeft een speciaal programma aangeschaft waarmee stap voor stap alle gegevens van de school zijn bekeken, vertelt Paula de Nooijer, directeur Bedrijfsvoering. "Het gaat om maatregelen, maar ook om bewustwording. Sluit jij je computer goed af? Laat je geen papieren rondslingeren? Het zit ook in dat soort kleine dingen."

Namen geslaagde leerlingen in de krant

Op veel scholen is het nu al beleid om scholieren of hun ouders toestemming te vragen of ze akkoord gaan met foto's op de website of in een folder. De nieuwe privacywet wekt echter ook vragen op, volgens Paula de Nooijer. "Mogen de namen van geslaagde eindexamenkandidaten bijvoorbeeld nog wel in de krant gepubliceerd worden? Die discussie loopt nu. Mensen vinden het hartstikke leuk om te lezen of hun buurmeisje geslaagd is. Maar of het mag? Ik weet het niet, we zijn het aan het uitzoeken."

Het voorkomen van datalekken is een belangrijk onderdeel van de nieuwe privacywet (foto: Omroep Zeeland)

Computers gestolen

Een ander belangrijk doel van de wet is datalekken voorkomen. En de verplichting mocht dit toch gebeuren, dat te melden. De Pontes Scholengroep kreeg hiermee te maken toen er pc's uit de school gestolen werden. "We hebben dit direct gemeld. Hoewel onze data niet op de pc's worden opgeslagen, maar in een datacentrum buiten de deur, loop je toch een klein risico dat er iets van privacygevoelige informatie in verkeerde handen terecht komt."