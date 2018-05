Beschuit met blauwe muisjes, eerste Zeeuwse zeearend geringd

Het jong wordt op de grond geringd. (foto: Chiel Jacobusse, Het Zeeuws Landschap)

Om het jong te ringen, moest hij uit zijn nest worden gehaald. Het gaat om een mannetje die nu 4,1 kilo weegt. Volgens het Zeeuws Landschap en de Werkgroep Zeearend Nederland is het jong weldoorvoed en kerngezond. Uit prooiresten in het nest blijkt dat hij vooral brand-, grauwe- en Canadese ganzen te eten krijgt.

Een volwassen zeearend kan tot wel 92 centimeter groot worden en weegt tussen de 3,1 en 7,5 kilo. De vleugelspanwijdte is 2 tot 2,5 meter. Een zeearend kan tot 20 jaar oud worden. De grote gele snavel, de diep gevingerde vleugels en de witte staart zijn kenmerkend.

Na het ringen is het kuiken teruggezet in het nest, waarna de ouders de zorg al snel weer op zich namen. Zijn ouders broedden in een speciaal kunstnest, dat het Zeeuwse Landschap in 2013 in het natuurgebied plaatste om jonge arenden te verleiden zich hier te vestigen. Het kuiken is de eerste zeearend die in Zeeland geboren is.

De jonge zeearend in zijn nest. (foto: Pepijn Calle, Het Zeeuws Landschap)

Zeearenden zijn zeldzaam in Nederland, in 2017 waren er elf paren aanwezig, maar het aantal groeit gestaag. Aangezien er in Zeeland volop geschikt leefgebied te vinden is, verwacht het Zeeuws Landschap dat meer zeearenden zich in de toekomst in Zeeland zullen vestigen.

De ouders van het jong. (foto: Chiel Jacobusse, Het Zeeuws Landschap)

Zelf een zeearend spotten?

Zeearenden zijn erg gevoelig voor verstoring, het nest ligt dan ook in een niet-toegankelijk gebied. Maar, wie met een verrekijker of een telescoop op de Philipsdam gaat staan, kan het nest goed zien. De kans dat je vanaf daar een volwassen zeearend ziet vliegen, is erg groot. De ouders gaan beide op jacht om het jong te voeren.

