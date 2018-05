'Dit is wel extreem veel water in korte tijd'

Water op het landbouwperceel bij Wilhelminadorp (foto: Omroep Zeeland)

"Dit is wel wat extreem", zegt directeur Vincent Coolbergen van de Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder. "Het zijn buien die je eerder in september en oktober hebt. Nu is het al de tweede keer in korte tijd dat we zoveel water krijgen te verwerken."

De eerste, voorzichtige inschatting van Coolbergen is een schade aan de gewassen van tien tot vijftien procent.

Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder is een groot landbouwbedrijf met ruim 1.900 hectare in en rond Wilhelminadorp. Het bedrijf teelt vooral graan, aardappelen, uien en suikerbieten.

De medewerkers van het landbouwbedrijf uit Wilhelminadorp zijn vanmorgen vooral bezig geweest met het graven van greppels om het water zo snel mogelijk van de percelen richting de sloten te krijgen. Coolbergen: "Vooral bij de aardappelen is het nu zaak om het water binnen 24 uur weg te krijgen om verrotting te voorkomen."

