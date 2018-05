'Mijn collectie van 7000 stripalbums compleet krijgen lukt niet meer'

Het mooiste aan de strips vindt Albert het weg kunnen dromen. "Je hebt ontspanning en je droomt weg bij Kuifje mannen op de maan of je zit ineens weg te dromen op een tropisch eiland. Dus je hoeft niet ver te reizen om je verbeelding te laten werken."

De verzamelwoede begon bij Albert toen hij zes jaar oud was. "Ik kreeg mijn eerste stripboek van Sinterklaas en zo kreeg ik er in de loop der jaren meer en meer. Ook voor mijn verjaardag bijvoorbeeld." In totaal gaat het om zevenduizend stripalbums. Onder andere Kuifje, Suske en Wiske maar ook de minder bekende Illustrated Classics. "Het gaat dan vooral om de eerste drukken om die compleet te krijgen. Zo mis ik bijvoorbeeld nog wel wat Illustrated Classics!"

Albert de Wagenaere toont de zeldzame eerste Donald Duck uit 1952 (foto: Omroep Zeeland)

"Ik neem ze mee m'n graf in. Ik ga door met verzamelen tot het niet meer kan." zegt Albert enigszins lachend. Maar er zit een serieuze kant aan. Want het verzamelen is letterlijk tot de dood hen scheid. Albert nu 69 jaar oud beseft zich dat maar al te goed. "Kijk als ik heel realistisch ben dan weet ik dat ik niet al mijn collecties meer compleet ga krijgen. Daar is simpelweg de tijd niet meer voor. Maar daarom geniet ik juist van dat wat ik wel heb."

Stripfestival in Knokke

En dat niet alleen. Want Albert geniet als voorzitter van het Stripfestival Knokke ook ieder jaar weer van het organiseren ervan. Dit weekend is de jubileumeditie. Vijftien jaar geleden begon Albert samen met enkele stripfanaten het festival.

Rond de 89 striptekenaars komen dit jaar hun werk signeren uit verschillende landen wereldwijd. "Ja het wordt heel bijzonder dit jaar. Ik heb er enorm veel zin in en hoop dat er weer veel mensen komen. De entree is gratis en we hopen op goed weer." En wie weet lukt het Albert ondanks de organisatiestress nog een of twee albums op de kop te tikken.