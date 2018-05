BLØF lijkt op weg naar nieuw Belgisch record met 'Zoutelande'

Na de gouden plaat die BLØF pakte met Zoutelande, samen met de Belgische zangeres Geike Arnaert, heeft de Zeeuwse band nu dus volgens Het Laatste Nieuws een tweede mijlpaal bereikt in België. Als de BLØF-hit Zoutelande ook volgende week de nummer 1-positie weet vast te houden dan hebben de Zeeuwen een nieuw record te pakken, met dus twintig weken op nummer 1.

BLØF pakt ook goud in België (foto: BLØF)

Het nummer doet het zelfs beter bij onze zuiderburen dan bij ons in Nederland. Hier is het nummer alweer een tijdje van de nummer 1 positie in de hitlijsten verdreven. Ook in België leek de populariteit van Zoutelande dalende, omdat het nummer even van de nummer 1 notering leek weg te zakken, maar op dit moment gaat Zoutelande dus weer vrolijk aan kop in de Vlaamse hitlijst.

Groot optreden in Antwerpen

Het lijkt erop dat BLØF de positie in België verder wil versterken, want de Zeeuwse popgroep heeft eerder deze week al een groot optreden in Antwerpen aangekondigd. Ze treden op 30 november op in de Antwerpse Lotto Arena. Om die aankondiging kracht bij te zetten heeft BLØF, samen met Geike Arnaert, een verrassingsoptreden gegeven voor het winkelende publiek in Antwerpen.

Toch is het maar de vraag of de Belgen bij dat optreden alle nummers in Antwerpen mee kunnen zingen. Want toen we vorige maand in Blankenberge oude hits van BLØF lieten horen, zoals Aan de Kust, Liefs uit Londen en Open je ogen, keken de meeste Belgen ons glazig aan.

Belgische toeristen

Ondertussen legt het nummer het gelijknamige dorp geen windeieren. De horeca in Zoutelande en omstreken merkt een duidelijke toename van het aantal Belgische toeristen.

