Bernard Hering probeert het geluk met zich mee te dragen

Bernard Hering - Betsy

Kom je nog vaak in Zeeland?

"Ik vind het altijd heel leuk om in Zeeland te zijn. Ik heb nog veel vrienden overgehouden aan de tijd dat ik daar ben opgegroeid en ik kom er nog graag. Ik ben in Aardenburg komen wonen toen ik vier was, daarvoor woonde ik in Philippine. Ik heb daar een prettige jeugd gehad. Het is een rustig dorp, niet ver van het strand. We gingen vaak haaientanden zoeken en voetballen in het park. Toen ik tien was kreeg ik al m'n eerste gitaar en luisterde ik naar The White Album van The Beatles. Toen wilde ik goed leren spelen. Er is ook een tijd geweest dat ik architect wilde worden, maar dat bleek niet realistisch."

Je maakt americana, country, folk en blues...

"Ja, van alles wat een beetje. Ik omschrijf het zelf graag als Americana, muziek met invloeden van country en blues. Ook rock en pop zit er wel in. Dit is de muziek die ik wil maken en waar ik ook graag naar luister en door beïnvloed ben. Daar ligt mijn plezier."

Dat wil ik eigenlijk met alles wat ik doe; dan wil ik daar de beste in worden." Bernard Hering

Maar je moet ook talent hebben...

"Eigenlijk ontdekte ik vrij snel dat ik talent had. Toen ik 11 was, gaf ik al een klein optreden in een schuurtje bij vrienden, zelf geschreven liedjes over wat ik toen belangrijk vond, met twee akkoorden. Daarna ben ik gaan wielrennen, heel fanatiek. De gitaar is wat op de achtergrond gekomen. Ik wil met alles wat ik doe de beste worden. Dat is niet gelukt, maar ik heb een goeie poging gedaan, veel plezier eruit gehaald en veel geleerd. Ik volg het wielrennen nog op de voet, maar het bleek niet mijn toekomst. Toen ben ik me vol gaan storten op de muziek."

Waarom ben je uit Zeeland vertrokken?

"Drie jaar later ben ik uit Zeeland vertrokken om te studeren, Music Management in Amsterdam en Haarlem. Maar ik kwam er al snel achter dat muziek het enige was wat ik wilde doen. Ik ben in mezelf gaan investeren om een betere muzikant te worden en veel gaan reizen. Optredens in het buitenland van Georgië tot Indonesië, maar ik ben ook een aantal maanden door de VS getrokken. In elke stad waar een café was probeerde ik op te treden. Heel leuk om te doen."

Kan je leven van de muziek?

"Op dit moment kan ik niet leven van de muziek. Ik ben alleen maar aan het schrijven voor het album dat ik wil opnemen. Ik heb nu wel de luxe om me de komende tijd te richten op de muziek. Soms werk ik een paar dagen in de week erbij: klussen, vloeren leggen."

Bernard Hering - Love Life

In 2015 kondigde je een EP aan, maar toen ging je op wereldreis...

"Ik heb de single Love Life wel uitgebracht voordat ik op reis ging. De wereldreis kwam op m'n pad, omdat ik samen met m'n vriendin besloot dat dit het goede moment was. Meer op gevoel dan met het hoofd. Toen wij op reis waren, dacht ik, als ik terugkom breng ik de andere liedjes uit. ik sta erachter en ik vind het leuk als andere mensen het ook kunnen horen. Ik heb het op vinyl laten drukken en het is te beluisteren via Spotify."

De EP heet Luck on my Sleeve. Gaat dat over de ervaringen die je hebt opgedaan tijdens je reizen?

"Die titel komt uit het leven dat ik leidde tot aan die reis. Probeer het geluk met je mee te dragen, te omarmen wat je hebt. Besef dat de mooie momenten bijzondere momenten zijn.

Bernard Hering neemt deze zomer een album op

Wat zijn je plannen?

"Het opnemen van een album. Dat gaat plaatsvinden in juni en juli in een studio in Limburg. Daar werk ik samen met de beste muzikanten die ik kon vinden. Roman Huijbreghs [afkomstig uit Middelburg, gitarist bij Navarone - red.] is een goeie vriend van me, die gaat ook meewerken aan m'n album. Tien tot twaalf liedjes liggen klaar. We gaan ze allemaal opnemen en beslissen daarna welke erop komen. De crowdfundingactie is nu een week bezig. Het is spannend en ik ben benieuwd wat daar uit gaat komen. Mensen kunnen meedoen door alvast een cd of lp te kopen of een huiskamerconcert te bestellen. Of ik bekend genoeg ben? Ik ga in ieder geval alles doen om me zelf aan de man te brengen."

Heb je al een titel voor je album?

"Ik heb er één in m'n hoofd, maar die kan ik nog niet prijsgeven. Het wordt in ieder geval Americana, met het verhaal dat ik nu wil delen, de ervaringen die ik heb opgedaan in m'n leven, de reis. Het is voor een groot deel autobiografisch. Daarnaast wil ik zo veel mogelijk spelen. Op 23 juni speel ik op het Drakenbootfestival in Apeldoorn."