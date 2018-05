'Misschien wil ik nog mijn diploma Coach Betaald Voetbal halen'

Pennings begon zijn trainerscarrière in 2001 toen hij trainer werd bij VC Vlissingen, de club waarvoor hij ook actief was als doelman in het amateur- en profvoetbal. Pennings zat 389 duels op de bank als trainer bij Vlissingen. Ook was hij als hoofdtrainer actief bij Hoek (51 duels) en Zeelandia Middelburg (25 duels).

Goede kans op nacompetitie

Dit seizoen werkt Pennings bij Halsteren (35 duels). Met die club staat hij momenteel op de derde plaats in de Hoofdklasse B van het zondagvoetbal. Halsteren heeft een goede kans om de nacompetitie te halen. Via het winnen van de derde periode of als best geklasseerde ploeg zonder periodetitel.

Ruud Pennings (foto: Paul ten Hacken)

Misschien wil ik nog wel mijn diploma Coach Betaald Voetbal halen

Heb je altijd de ambitie gehad om na je voetbalcarrière trainer te worden?

'Toen ik stopte met voetballen zou ik eerst jeugdcoördinator bij Vlissingen worden. Geert Bouwman zou hoofdtrainer worden, maar vanwege werkomstandigheden van Geert is dat toen omgedraaid. Ik ben toen in het diepe gesprongen en heb gezegd dat ik wel mijn opleidingen wilde volgen om het zo goed mogelijk te kunnen doen. Eigenlijk ben ik er bij toeval ingerold. '

Wat zijn de hoogtepunten uit je carrière?

'Dat zijn er meerdere geweest. Ik heb verschillende kampioenschappen en promoties mogen vieren. Ik heb de terugkeer van Vlissingen van de 4e klasse naar de Hoofdklasse mogen meemaken. Dat is wel het mooiste denk ik. Hele dankbare dingen zijn ook de ontwikkelingen die spelers doormaken die op een hoger niveau terecht komen.'

Is het ontslag bij Hoek in 2015 een zwarte bladzijde geweest in je loopbaan?

'Zo zie ik dat zelf niet. Ik heb niet ervaren dat ik tekort geschoten ben in bepaalde dingen. Die keuze heeft de club toen gemaakt. Ik heb me daar makkelijk bij neergelegd. Ik was toen ook jeugdtrainer bij JVOZ en daar kon ik mijn energie ook goed in kwijt. Ik ben vrij luchtig over het ontslag heengestapt. Ik zie dat niet als een zwarte bladzijde.'

Je huidige club Halsteren is ambitieus en wil Derde Divisie gaan spelen. Waarom heb je zelf de ambitie om in de Derde Divisie te werken?

'Derde Divisie en Tweede Divisie zijn mooie competities in de top van het amateurvoetbal. Ik wil daar wel in terugkeren. Misschien wil ik ooit nog mijn diploma Coach Betaald Voetbal halen. Niet zozeer om in het profvoetbal te werken, maar meer om mijn rugzak te vullen. Ik weet nog niet of ik het ga doen, want ik ga per 1 juni van baan veranderen en daar zit een studie 'hogere veiligheidskunde' aan vast. De leeftijd speelt ook een rol. Ik ben nu 57, maar zeg nooit nooit. Ik heb vlak voor mijn vijftigste ook mijn HBO-diploma gehaald.'

