Berekening totale verhuiskosten mariniers laat op zich wachten

GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks wilde begin mei van de staatssecretaris weten welke alternatieven er zijn voor de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen en wat die kosten. Visser laat nu aan de Tweede Kamer weten dat het haar niet lukt om die vragen binnen de gebruikelijke termijn van drie weken te beantwoorden.

In reactie op de eerdere vragen van Diks over de leegloop bij het Korps Mariniers, naar verluidt vanwege de verhuizing van de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn naar Vlissingen, antwoordde de staatssecretaris eind april dat het annuleren van de verhuizing tientallen miljoenen euro's zou kosten. Onder meer door schadeclaims van de gemeente Vlissingen, bouwbedrijven en de Provincie Zeeland.

We kunnen in de Tweede Kamer het debat over de bouw van een kazerne niet voeren op basis van op bierviltjes berekende schattingen." GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks

Volgens Diks zegt dat bedrag, van tientallen miljoenen euro's, op zich niets, want de bouw van een nieuwe kazerne in Vlissingen kost volgens het GroenLinks-Kamerlid ruim honderd miljoen meer dan het opknappen van de kazerne in Doorn. Daarom wil ze nu precies weten welke verschillende opties besproken zijn en wat die kosten.

"We kunnen in de Tweede Kamer het debat over de bouw van een kazerne niet voeren op basis van op bierviltjes berekende schattingen", zegt Diks in een toelichting op haar Kamervraag. "Ik wil precieze cijfers van het ministerie, en niet alleen over wat annulering kost, maar ook wat het kost om met de huidige plannen door te gaan."

De staatssecretaris schrijft nu aan de Tweede Kamer over de vragen van GroenLinks: "De beantwoording (...) vraagt vanwege de gedetailleerdheid van de informatie meer tijd dan de gebruikelijke termijn voorschrijft." Ze verwacht voor 14 juni antwoord te kunnen geven. Op 21 juni praat de Kamer over de kwestie.

Lijnrecht tegenover Zeeuwse afdeling

Het is opmerkelijk te noemen dat in het dossier marinierskazerne de Zeeuwse afdeling van GroenLinks lijnrecht tegenover de eigen Tweede Kamerfractie staat. Waar de GroenLinks landelijk tegen de verhuizing pleit, met onder meer het bericht op de website: GroenLinks: hou marinierskazerne in Doorn, zegt de Zeeuwse afdeling van GroenLinks: afspraak is afspraak.

Dat was ook de heersende opinie bij de andere fracties in de Provinciale Staten van Zeeland gisteravond. Alle partijen in de Staten schaarden zich achter de stelling van gedeputeerde Carla Schönknecht dat het zogeheten 'point of no return' al in 2012 bereikt is en niet pas bij de aanbesteding in 2019, zoals de minister onlangs in een interview zei.

Felle kritiek

Alleen de PVV sloot niet aan bij dit eensgezinde Zeeuwse blok. Volgens het PVV-Statenlid Roland de Wit heeft hij van 'bronnen' in Den Haag te horen gekregen dat de verhuizing niet doorgaat. Die uitspraak leidde tot felle kritiek van de andere partijen.

