Geen treinen dit weekend door werk aan het spoor

Trein bij Lewedorp (foto: Eelco Wisse)

Tussen Vlissingen en Oost-Souburg vernieuwt ProRail de spoorstaven, dwarsliggers en spoorgrind (ballast) tussen de overwegen in de Kanaalstraat en de Edisonweg. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig om het spoor in goede conditie te houden. De werkzaamheden duren van vanavond laat, 23.55 uur, tot maandagochtend 06.00 uur.

Overweg Sloeweg afgesloten

In verband met de werkzaamheden is de overweg van de Sloeweg komend weekend afgesloten voor het verkeer. Ook de fietsbrug over het Kanaal door Walcheren in Oost-Souburg wordt een deel van de zaterdag en zondagnacht afgesloten. Tijdens deze afsluiting worden fietsers en voetgangers omgeleid via de Sloeweg. Daar mogen ze onder leiding van verkeersregelaars oversteken.

René Vegter van ProRail over de werkzaamheden aan het spoor

Tegelijk gaat in Arnemuiden het perron op de schop. Dat wordt op Europese standaardhoogte gebracht. Als in de toekomst ook alle treinen aan deze nieuwe in- en uitstaphoogte voldoen, hebben treinreizigers overal in Europa dezelfde gelijkvloerse instap.

Wegen deels of geheel afgesloten

Bewoners in de omgeving van het spoor in Vlissingen, Middelburg en Arnemuiden kunnen mogelijk tijdelijk hinder ondervinden van de werken, doordat wegen deels of geheel afgesloten worden voor het wegverkeer. Ze zijn per brief geïnformeerd.

Naast dat er geen treinen, maar bussen rijden tussen Vlissingen en Goes, is ook de dienstregeling aangepast tussen Goes en Roosendaal. Treinreizigers wordt aangeraden om de online reisplanner van NS te bekijken.