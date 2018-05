Tragel niet meer onder toezicht dankzij nieuwe zorgwoningen

Door de intrede van de nieuwe huizen is ook de ondertoezichtstelling van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd definitief verleden tijd. De locatie van Tragel Zorg in Clinge was bij een inspectie onvoldoende bevonden en werd daarom voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld.

Te gehorig

De inspectie heeft het besluit genomen om de locatie van Tragel Zorg onder toezicht te plaatsen na verschillende bezoeken aan de locatie, in 2015 en 2016. De problemen kwamen deels door het oude gebouw. Dat is te gehorig en is niet goed ingericht voor de nieuwste behandelmethoden.

Het oude paviljoen had als probleem dat er te veel kleine gangen en nisjes waren, waardoor de begeleiding niet altijd zicht had op de cliënten. "Dat is hier in het nieuwe pand wel anders", zegt begeleider Tonnie Kop. "De gangen lopen in een rechte lijn, dus er is veel overzicht. Vanuit de keuken kun je alles zien door de ramen en glazen deuren."

Binnen een dag klaar

Het duurde niet lang om de nieuwe woningen voor de cliënten neer te zetten. "Ik heb de vrachtwagens hier voorbij zien komen en ze waren binnen een dag eigenlijk wel klaar", vertelt Monique Elegeert van Tragel Zorg. "Het gebouw was al in de fabriek in elkaar gezet zodat de bewoners hier zo min mogelijk last hadden van de werkzaamheden."

Het oude paviljoen staat nog steeds op het terrein van Tragel Zorg in Clinge. Wat er wordt gedaan met het oude paviljoen is nog niet bekend. "Eerst maar genieten van deze vier nieuwe wooncomplexen en dan kijken we wel weer verder", aldus Elegeert.

