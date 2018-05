Kortsluiting en verdronken plantjes door hevige regenval

Het is het gesprek van de dag in 's-Gravenpolder. Bij de groenteboer heeft bijna iedereen het erover. "Het was wel erg veel water", aldus Coby Molenaar, die in de groentewinkel werkt. "In alle straten lag een laag water. Toch minstens tien centimeter."

Kortsluiting

Toen Molenaar vanochtend op haar werk aankwam, was er door de wateroverlast kortsluiting ontstaan. "Er zat water in een verlengsnoer. We hebben hem eruit gehaald en toen was het opgelost."

Ondergelopen straten door hevige regenval in Vogelwaarde (foto: Daisy Machielsen)

Verderop lag Martijn Kesselaar in zijn bed toen het noodweer boven 's-Gravenpolder losbarstte. Hij dacht meteen aan zijn plantjes. "Die stonden buiten in de regen. Ik heb vanochtend zoveel mogelijk water uit de potten gehaald."

Gewoon een avondje binnen

Toch blijft hij rustig bij de gedachte aan meer regen. "Dan zet ik ze gewoon een avondje binnen en zet ik ze 's ochtends weer buiten."

Vincent Coolbergen op een ondergelopen perceel (foto: Omroep Zeeland)

Voor veel akkerbouwers heeft de hevige regenval van gisteravond en vannacht hoogstwaarschijnlijk meer gevolgen. Door ondergelopen akkers verliezen ze een deel van de oogst. Zo schat Vincent Coolbergen uit Wilhelminadorp dat zijn akkerbouwbedrijf 10 tot 15 procent van de oogst kwijtraakt aan de regen.

Lees ook: