Regentonnen vliegen als warme broodjes de loods uit

(foto: Omroep Zeeland)

Alle 200 tonnen waren vanmiddag op. De gemeente wil de bewoners oproepen om zo'n ton te plaatsen en zo het riool bij hevige regenval te ontzien. Dat moet overbelasting van het riool op dat soort momenten helpen voorkomen.

Regenbuien worden steeds heviger

Zoals veel Zeeuwen gisteravond en vannacht aan den lijve hebben ondervonden, worden regenbuien door klimaatverandering steeds heviger. Daarom krijgt het riool tijdens zulke buien steeds meer regenwater te verduren.

(foto: Omroep Zeeland)

Bovendien kunnen de bewoners het regenwater in de ton voor allerlei toepassingen gebruiken waar nu drinkwater voor wordt ingezet, zoals in drogere perioden de planten in de tuin water geven. Zo kunnen de bewoners ook besparen op hun drinkwaterrekening.

'Mooi initiatief'

De bewoners vinden het een goed idee van de gemeente. "Ik vind het een mooi initiatief en als het gratis is, dan zijn mensen eerder geneigd om zoiets te doen dan wanneer ze moeten betalen", zegt een van hen.

De regentonnen vliegen de loods uit in Wissenkerke

"Het is een superidee, zo'n regenton! En het is een lekkere grote. Er kan zo'n 227 liter in, dus dan kan je er ten minste een poosje mee vooruit", zegt een inwoonster van de gemeente Noord-Beveland. "Maar ik hoop niet dat het vaker zoals gisteren tekeer zal gaan want want dat was wel érg veel wat er dan in één keer valt. Maar dan is dit wel een uitkomst, hoor!"

Animo

De gemeente is twee jaar geleden gestart met het uitdelen van regentonnen. Vanwege de grote interesse wordt de actie tot nu toe telkens verlengd. Ieder jaar staan er 500 regentonnen klaar voor de inwoners van de gemeente. De actie stopt pas als de animo voor de regentonnen afneemt, meldt de gemeente.

Lees ook: