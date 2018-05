Deel dit artikel:











Gewonde bij kop-staartbotsing op de Deltaweg bij Goes

Bij een kop-staartbotsing op de Deltaweg bij Goes, waarbij drie voertuigen betrokken waren, is één man gewond geraakt. Hij zat in een bestelbusje dat van achteren werd aangereden door een vrachtwagen.

Het ongeluk gebeurde om 18.10 uur, tussen Goes en Wilhelminadorp. Nadat de vrachtwagen achterop de bestelbus was gereden, schoot die naar voren en knalde weer tegen de achterkant van een Duitse auto. Naar het ziekenhuis Er zijn twee ambulances ter plaatse geweest. De bestuurder van het bestelbusje in een van die twee ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Het aangereden bestelbusje schoot door en knalde op zijn beurt tegen een Duitse auto (foto: HV Zeeland) Het ongeluk zorgde voor een tijdlang voor een file op de Deltaweg, omdat het verkeer maar over één rijbaan kon passeren. De vrachtwagen kon na het ongeluk gewoon op eigen kracht verder rijden. Een bergingsbedrijf heeft het bestelbusje en de auto meegenomen. Bij de kop-staartbotsing op de Deltaweg waren een vrachtwagen, een bestelbusje en een auto betrokken (foto: HV Zeeland)