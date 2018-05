Deel dit artikel:











Vrouw gewond bij botsing met taxi in Middelburg

Bij een botsing op de Schietbaan in Middelburg is aan het einde van de middag een vrouw gewond geraakt. De auto van de vrouw botste door nog onbekende oorzaak tegen een taxi en belandde naast de weg in de sloot.

Het ongeluk gebeurde om 17.20 uur. De taxi raakte zwaar beschadigd en kon niet meer verder rijden. De weg werd na het ongeluk korte tijd afgesloten voor het verkeer. Naar het ziekenhuis De vrouw is door de politie de kant op geholpen en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee beschadigde auto's zijn door een bergingsbedrijf meegenomen. Rond 18.15 uur werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer. De auto van de vrouw belandde na de aanrijding in de sloot (foto: HV Zeeland)