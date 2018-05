Twee doden gevonden in Terneuzen, politie houdt alle opties open

De politie heeft twee doden gevonden in een woning in Terneuzen (foto: HV Zeeland)

Volgens de politie werden de twee lichamen gevonden om 21.00 uur. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie heeft laten weten nog alle opties open te houden. Ook de mogelijkheid dat ze door een misdrijf om het leven zijn gekomen wordt onderzocht.

Sporenonderzoek

De politie hoopt door middel van sporenonderzoek meer duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak en de toedracht van hun overlijden. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Het is dus ook nog niet duidelijk of het gaat om de bewoners van de woning aan de Staringstraat.