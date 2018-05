Deel dit artikel:











Brand in het dak van een pallletbedrijf in Axel

Bij een palletbedrijf aan de Langeweg in Axel is vanavond brand uitgebroken. De Veiligheidsregio Zeeland meldt dat de brand woedt in het dak van het bedrijfspand.

Brandweerlogo op uniform (foto: Omroep Zeeland) De brand werd rond 21.35 uur opgemerkt. Omdat in het bedrijfspand nogal veel brandbaar materiaal ligt, is er opgeschaald naar middelbrand en er zijn twee tankautospuiten, een hoogwerker en een waterwagen opgeroepen. Lichte rookontwikkeling Uiteindelijk lijkt de brand mee te vallen. Er is volgens de VRZ lichte rookontwikkeling. De brandweer zoekt verder naar de brand. Bovenop het dak is er in ieder geval geen hogere temperatuur te meten, volgens de VRZ.