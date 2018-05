Automobilisten beboet na ongeluk met beknelling op A58

Naast de ambulance werd ook brandweer opgeroepen om de beknelde automobilist te bevrijden (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde even na 04.00 uur op de rijbaan in de richting van Vlissingen. De auto raakte daarbij zwaar beschadigd. Naast een ambulance rukte ook de brandweer uit om de gewonde uit de auto te knippen. Hiervoor zijn de deuren aan één kant van de auto verwijderd.

Naar het ziekenhuis

Rond 04.50 uur kon het slachtoffer uit de auto worden gehaald. Hij is vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend.

De brandweer heeft de autodeuren verwijderd om de beknelde automobilist te bevrijden (foto: HV Zeeland)

Om het slachtoffer veilig uit zijn auto te kunnen bevrijden en om daarna het autowrak en de losse brokstukken te kunnen bergen werd de snelweg ter hoogte van Goes Zuid afgesloten. Maar niet alle weggebruikers werkten daaraan mee.

Vijf bestuurders bekeurd

De politie heeft vijf bestuurders bekeurd die de afzetting van de snelweg hebben genegeerd. "Post met bekeuring volgt binnenkort", schrijft wijkagent Sylvan Vael op Twitter.

Rond 06.00 uur waren alle activiteiten afgerond en werd de weg weer vrijgegeven. De auto is meegenomen door een bergingsbedrijf.