Politie betrapt man met mes op zak in Goes

De politie heeft vannacht in Goes iemand opgepakt omdat die met een mes op zak rondliep door Goes. Bij de politie was er een melding binnengekomen van een conflict tijdens het uitgaan.

Persoon met mes opgepakt in het uitgaansgebied van Goes (foto: Wijkagent Marinus Prins) Daarna werd uitgekeken naar een persoon die mogelijk een mes bij zich zou hebben. De verdachte liep nog rond in het uitgaansgebied in het centrum van Goes. Hij bleek inderdaad een mes op zak te hebben. Wet overtreden De agenten hebben hem opgepakt. Volgens wijkagent Marinus Prins heeft hij de Wet Wapens en Munitie overtreden en krijg hij hiervoor een proces-verbaal.