Kliko door raam van woning gegooid in Goes

In Goes is vannacht een kliko door het raam van een woning gegooid. De politie is nu op zoek naar getuigen.

Politieauto met zwaailicht (foto: Politie Zeeland - West-Brabant) De vernieling vond volgens de politie plaats rond 03.00 uur bij een woning aan de Fr. Naereboutstraat. Toen de opgeroepen agenten bij de woning aankwamen vonden ze inderdaad een kliko die door het woonkamerraam was gegooid. Getuigen worden opgeroepen om zich bij de politie te melden.