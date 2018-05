Doden Terneuzen niet omgekomen door misdrijf

De politie heeft twee doden gevonden in een woning in Terneuzen (foto: HV Zeeland)

De twee lichamen werden gisteravond gevonden in een woning aan de Staringstraat in Terneuzen. De politie heeft inmiddels bevestigd dat het gaat om de bewoners van de woning.

In eerste instantie liet de politie weten alle opties open te houden, dus ook het scenario dat de twee waren omgekomen door een misdrijf sloot de politie nog niet uit. Inmiddels blijkt dat dus niet het geval te zijn.

Urenlang onderzoek

De politie heeft gisteravond urenlang onderzoek gedaan in de woning om de doodsoorzaak te achterhalen. Wat er precies is gebeurd in de woning aan de Staringstraat is niet bekend. Waarschijnlijk doet de politie daar ook geen verdere uitspraken meer over.

